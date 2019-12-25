Названы семь способов решения проблем с зарядкой смартфона

Смартфон под управлением операционной системы (ОС) Android может не заряжаться по множеству причин.

Смартфон под управлением операционной системы (ОС) Android может не заряжаться по множеству причин: от неисправного зарядного устройства до ошибки программного обеспечения. Об этом сообщило издание Business Insider.

Есть несколько способов решения данной проблемы. Для начала можно попробовать использовать другую розетку, поскольку есть вероятность ее неисправности. Если это не могло, нужно осмотреть провод зарядного устройства на наличие повреждений и потёртостей. Если они нашлись, провод стоит заменить.

Если с проводом все в порядке, то проблема может быть в самом зарядном устройстве. Рекомендуется убедиться, что оно правильно и полностью вставлено в розетку. Можно попробовать зарядить смартфон, подключив его к компьютеру. Если зарядка пошла, то проблема в сетевом адаптере.

Кроме того, может быть неисправен зарядный порт самого смартфона. Но ремонт этого узла стоит довериться профессиональным специалистам.

Еще проблемы с зарядкой могут возникать из-за программного обеспечения. Нужно попробовать его перезагрузить, если это не помогло, то отменить недавние обновления ОС.

Если же все вышеперечисленные советы не помогли, вполне возможно, что у аккумулятора вашего устройства закончился срок службы.

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