Татьяна Тарасова раскритиковала фильм "Лед"

Она заявила, что такие картины создают неправильное впечатление о мире фигурного катания.

Знаменитый российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова резко выразилась о фильме "Лед" Жоры Крыжовникова. Она заявила, что такие картины создают неправильное впечатление о мире фигурного катания. Об этом пишет журнал Starhit.

Тарасова отметила, что фильм совершенно не заслуживает ее внимания. Она не смогла досмотреть его до конца, поскольку было скучно.

"Это же художественный вымысел, а значит, должна быть художественная ценность. А там только глупость, тупость и бездарность", - прокомментировала сюжет Тарасова.

В свою очередь пользователи сети считают две части "Льда" (2018, 2020) Крыжовникова весьма удачными фильмами. Первая часть стала и вовсе настоящей сенсацией, собрав в прокате 1,5 млрд рублей. Вторая часть показала не менее впечатляющие результаты.

Сюжет первой части рассказывает о девочке Наде, которая с самого детства верила в чудеса и мечтала стать фигуристкой. Благодаря упорству Надю замечает известный тренер Ирина Шаталина. Она делает из девочки звезду. Когда мечты о громких победах, красивой жизни и прекрасном принце, кажется, сбылись, судьба преподносит главной героине настоящее испытание. Чтобы его пройти, нужно будет снова, как в детстве, поверить в мечту.

События во второй части разворачиваются через несколько лет после первой. Надя выходит замуж за своего принца, хоккеиста Сашу. Пара мечтает о ребенке, однако цена за исполнение этого желания будет слишком высока.

Главные роли исполнили Аглая Тарасова, Александр Петров, Милош Бикович, Мария Аронова и Виталия Корниенко.

Ранее Александр Петров рассказал о самом волнующем поцелуе в его карьере.

Видео: YouTube / SonyPicturesRU