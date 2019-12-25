Тарифы на газ для населения Украины повысили на более чем 13%

Газ для бытовых потребителей подорожает с 1 мая 2021 года.

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" анонсировала повышение тарифов для населения. С 1 мая украинцы будут платить 7,96 гривны за кубометр (около $284 за 1 тысячу куб. м) вместо 6,99 гривны за кубометр ($250 за 1 тысячу куб. м). Информация об этом появилась на сайте компании.

В "Нафтогазе" объяснили, что тарифы повысили после цены на газ на европейских рынках и низкими запасами в хранилищах Европы.

Компания, как и другие газопоставляющие компании, публикуют на сайте фиксированный тариф. И менять его запрещено в течение года. Пресс-служба "Нафтогаза" отметила, что закрепление тарифа защитит потребителей от сезонных скачков цены на газ при приближении отопительного сезона.

В начале 2021 года в Украине подняли цены на газ, что вызвало недовольство у населения. Тогда правительство ввело фиксированную цену на топливо до конца марта, после чего предложено было ввести годовой тариф.

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