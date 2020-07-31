Танк "Армата" получил разрешение на экспорт. Об этом журналистам "РИА Новостей" заявили в пресс-службе Рособоронэкспорта. По данным источника, новейшая российская боевая машина теперь имеет паспорт экспортного облика. Это позволяет военным демонстрировать технику за границей на международных выставках.
На танк Т-14 "Армата" оформлен рекламный паспорт, и в ближайшее время вы увидите его зарубежный дебют
пресс-служба Рособоронэкспорта
Напомним, что ранее глава РОЭ Александр Михеев упоминал о том, что Россия ведет переговоры с иностранными партнерами на поставку новейших танков. Ближайшей выставкой, на которой потенциальным покупателям могут представить "Армату", будет оружейный салон IDEX-2021, который пройдет в ОАЭ.
Россия показала сборку танка "Армата" на "Уралвагонзаводе".
Фото: Минобороны России
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