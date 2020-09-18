Россия показала сборку танка "Армата" на "Уралвагонзаводе"

Техника собирается на заводе в Нижнем Тагиле.

Россия показала сборку танка "Арматы". Ролик появился на телеканале "Звезда". Специалисты продемонстрировали изготовление Т-14 на территории цеха "Уралвагонзавода" в Нижнем Тагиле в Свердловской области. На журналистский материал обратил внимание блогер bmpd в LiveJournal. На одном из кадров видно, что завод уже имеет готовые к сдаче в текущем году машины на перспективной гусеничной платформе.

Bmpd обратил внимание на то, что контракт с заводом подписан в 2015 году. Соглашение подразумевает поставку 132 единиц техники опытно-войсковой партии. В список включены "Арматы", тяжелые боевые машины пехоты Т-15, а также бронированные ремонтно-эвакуационные машины Т-16. Тесты данных образцов намечены на конец 2018 года - начало 2021 года.

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Видео: YouTube/Минобороны России

