Техника получит дополнительные оборонные экраны.

Российские БТР и БМП защитили "кроватями". Об этом рассказали журналисты "Известий" со ссылкой на собственные источники в оборонном ведомстве. В СМИ уточнили, что бронетранспортеры и машины пехоты оснастят дополнительными защитными экранами в виде решеток и щитов.

В комплекс входят два вида защиты. Во-первых, бронеплиты. Они усилят борта и основания техники. Во-вторых, экраны, которые будут монтироваться по периметру машины. Масса оборудования составляет около тонны. на монтаж и демонтаж приспособлений уйдет около часа. Первые комплекты поступят на вооружение в войска Южного и Западного ВО.

Комбинированные экраны защищают БМП и БТР от пуль с калибрами 7,62 и 12,6 мм на дальности от 400 метров. На 50% изделия защитят технику при обстреле противотанковыми гранатами и ракетами.

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Видео: YouTube/Минобороны России

