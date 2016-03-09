Такер Карлсон выпустил второй эпизод шоу, несмотря на претензии Fox News

Второй выпуск политического шоу посмотрели уже более 45 млн человек.

Американскй телеведущий Такер Карлсон разместил в социальных сетях второй выпуск своего политического шоу, несмотря на претензии со стороны его формального работодателя — Fox News. Напомним, что в апреле 2023 года СМИ по неустановленным причинам отстранили от работы самого рейтингового журналиста страны от эфира. Однако корреспондент продолжает числиться в штате сотрудников до 2025 года. Во втором выпуске своего проекта Такер Карлсон говорил об эрозии табу на педофилию в США, а также обвинил одну из социальных сетей с ее алгоритмами в распространении неоднозначного контента. Он напомнил зрителям о "странной и жутковатой" личной жизни бывшего лидера Белого дома Барака Обамы и высмеял действующего главу государства Джо Байдена. Ранее политик назвал идеологию превосходства белой расы "самой опасной угрозой" для США По его словам,я эта угроза даже больше, чем риск ядерной войны, война с Россией или мексиканские наркокортели.

За два дня первый выпуск шоу Карлсона набрал 109,5 миллиона просмотров, а второй выпуск, опубликованный в четверг 8 июня вечером, посмотрели уже почти 26 миллионов зрителей. При этом видео Джо Байдена о выдвижении на новый президентский срок, опубликованное в конце апреля, набрало только 44,9 миллиона просмотров.

Карлсон в своем новом шоу заявил о вероятной ответственности Киева за подрыв Каховской ГЭС.

Фото и видео: Twitter (нежелательная социальная сеть на территории России) / Tucker Carlson