Тайка Вайтити снимет комедийный сериал о пиратах

В основу сюжета лягут реальные приключения Стеда Боннета.

Новозеландский актер и кинорежиссер Тайка Вайтити собирается снять комедийный сериал "Наш флаг означает смерть" (Our Flag Means Death). Он выйдет на стриминговом сервисе HBO Max. Об этом пишет издание Deadline.

В основу сюжета лягут реальные приключения взбалмошного аристократа начала XVIII века Стеда Боннета. Он променял все свои привилегии на пиратскую жизнь. Боннет бороздил по морям на паруснике "Месть" и вместе с командой единомышленников захватывал корабли.

Кроме Вайтити над проектом будут работать Дэвид Дженкинс и Гаррет Баш. Дженкинс напишет сценарий и станет шоураннером сериала, Вайтити снимет первый эпизод и разделит с Башем пост продюсера.

Ожидается, что Вайтити приступит к работе над сериалом сразу после завершения съемок фильма "Тор: Любовь и гром".

Ранее мы писали, что зрителей удивило преображение Тора после фильма "Мстители: Финал".

Фото: Instagram / taikawaititi