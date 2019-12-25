Тайка Вайтити пошутил об уходе из кино ради шитья

Режиссер опубликовал в Instagram фотографии со своими работами.

Режиссер фильмов "Реальные упыри" и "Кролик Джоджо" Тайка Вайтити заинтересовался шитьем в период самоизоляции. Он опубликовал в своем Instagram фотографии с двумя своими работами, пошутив об уходе из кино.

"Я ухожу из кино. Это правильно, когда ты можешь принести так много радости миру своим шитьем. Кстати, это кролик и змея, концы потрепаны нарочно. Это стиль "Рустик". И это язык выходит из змеиной пасти, а не тампон, вы, умные задницы. Счастливых вечных выходных!" – написал Вайтити.

На снимках можно увидеть клетчатого кролика и голубую змею. Стоит отметить, что оба творения режиссера смотрятся достаточно неплохо. Не исключено, что за игрушки отдаст большие деньги какой-нибудь поклонник режиссера.

Ранее мы писали, что автор хита PPAP переделал песню из-за коронавируса.

Фото: Instagram / taikawaititi