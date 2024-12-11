Священник призвал запретить внедрение чипов в мозг

Владимир Духович негативно оценил вмешательство техники в человеческое сознание.

Внедрение чипов в мозг и, таким образом, влияние на сознание человека может привести к непредсказуемым и "страшным последствиям". В РПЦ полагают, что такие нововведения следует запрещать В том числе речь идет о практике компании Илона Маска Neuralink, ряда западных организаций с аналогичными исследованиями. Такое мнение в интервью журналистам "РИА Новостей" высказал член Синодальной комиссии по биоэтике РПЦ, Владимир Духович. Священнослужитель не исключил того, что в результате технологии смогут поработать свободную волю человека, "дарованную Богом".

Обычно разработчики технологии внедрения чипов в мозг заявляют, что преследуют гуманные цели - помощь обездвиженным, незрячим, больным боковым амиотрофическим склерозом, болезнями Паркинсона и Альцгеймера. Но никто не может предсказать, к каким страшным последствиям может привести. Владимир Духович, священник

Напомним, что согласно материалу британской газеты The Guardian, под руководством Национальной службы здравоохранения (NHS) в Соединенном королевстве пройдут испытания имплантируемого под череп ультразвукового нейрокомпьютерного интерфейса (НКИ). Ученые ожидают, что, так как НКИ напрямую изменяет активность мозга с помощью ультразвука, то технология поможет "повысить настроение пациентов". В будущем наука сможет бороться с депрессией, различными зависимостями, обсессивно-компульсивным расстройствам и эпилепсией. В испытаниях будут задействованы 30 пациентов. Тесты начнутся в марте и продлятся три с половиной года.

Первый человек с мозговым имплантом Neuralink рассказал о своем опыте.

Фото: Piter.tv