Первый человек с мозговым имплантом Neuralink рассказал о своем опыте

По его словам, он пользуется технологией по меньшей мере по десять часов в день.

Первый человек с мозговым имплантом Neuralink Ноланд Арбо рассказал о своем опыте. Об этом он сообщил в интервью "РИА Новости".

По его словам, он пользуется технологией по меньшей мере по десять часов в день и не чувствует усталости. Из них четыре часа являются рабочими сессиями с разработчиками Neuralink. Арбо уточнил, что во время этих сессий проводятся исследования. Отмечается, что в январе 2024 года он стал первым человеком, в двигательную область головного мозга которого был внедрен имплант.

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Видео: Telegram / РИА Новости