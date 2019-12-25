Ученые поняли, как небесное тело получило сплюснутую форму.

Свою форму астероид Ультима Туле приобретал миллионы лет. Об этом сообщили китайские астрономы в публикации для Nature Astronomy. Они проанализировали снимки NASA. Ранее американские специалисты отправили в 2019 году к данному небесному телу аппарат "Новые горизонты" для исследования. Форма астероида тогда поразила ученых, так как она представляла из себя два слившихся объекта, напоминающих снеговика.

Специалисты напомнили, что при формировании Солнечной системы небесные тела образовались из газопылевого диска в результате слияния пыли во все более крупные частицы. Согласно данной модели зарождения, все тела должны были изначально быть шарообразными, чтобы пыль могла равномерно налипнуть на объект со всех концов. Это означает, что астероид не мог иметь такую форму, которую имеет сейчас.

Во время моделирования процесса изменения формы астероида эксперты пришли к выводу, что небесное тело возникло во время слияния двух тел - сплюснутого и сферического. Форма, которую мы видим сейчас, получилась в результате воздействия солнечного света, испарения летучих газов (метана и окиси углерода). Ранее эти газы находились в конденсированном состоянии. Они были закрыты от света пылевой завесой в поясе Копейра. Когда газы высвободились с поверхности, часть материала покинула астероид.

Охотник за НЛО обнаружил фото инопланетного храма.

Фото: Pixabay.com

