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Свыше 2,5 тонн опасных отходов собрали экологические службы за неделю

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Всего за неделю поступило 348 сообщений от горожан.

Специалисты ГУП "Экострой" собрали за неделю 500 кг нефтесодержащих отходов. Об этом сообщила пресс-служба комитета по природопользованию.

С 20 по 26 июня они обнаружили 1,8 кг юминесцентных ламп и 1,5 кг ртутьсодержащих отходов. Специалисты 21 раз выезжали на места для обследования после ликвидации аварийных ситуаций, связанных с ртутными загрязнениями. 2 выезда были связаны с другими химическими загрязнениями. Всего вывезено 54 кубометра отходов. 

Также в это время работала экологическая аварийная служба "Пиларн". Специалисты выезжали 4 раза. Они приняли от петербуржцев 2 тонны опасных отходов, отправили на утилизацию 795 кг батареек и аккумуляторов, 340 кг химических отходов, 68 кг лекарственных препаратов. Следов нефтепродуктов в воде не заметили. 

Ранее Piter.tv рассказал, как Петербург очистили от мусора после праздника выпускников "Алые паруса". 

Видео: СПб ГУП "Экострой"

Теги: отходы, экология
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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