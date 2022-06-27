Свыше 2,5 тонн опасных отходов собрали экологические службы за неделю

Всего за неделю поступило 348 сообщений от горожан.

Специалисты ГУП "Экострой" собрали за неделю 500 кг нефтесодержащих отходов. Об этом сообщила пресс-служба комитета по природопользованию.

С 20 по 26 июня они обнаружили 1,8 кг юминесцентных ламп и 1,5 кг ртутьсодержащих отходов. Специалисты 21 раз выезжали на места для обследования после ликвидации аварийных ситуаций, связанных с ртутными загрязнениями. 2 выезда были связаны с другими химическими загрязнениями. Всего вывезено 54 кубометра отходов.

Также в это время работала экологическая аварийная служба "Пиларн". Специалисты выезжали 4 раза. Они приняли от петербуржцев 2 тонны опасных отходов, отправили на утилизацию 795 кг батареек и аккумуляторов, 340 кг химических отходов, 68 кг лекарственных препаратов. Следов нефтепродуктов в воде не заметили.

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Видео: СПб ГУП "Экострой"