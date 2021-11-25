Свыше 100 тыс. долларов обнаружили домодедовские таможенники у россиянина

Россиянин пытался провезти средства через "зеленый коридор".

Свыше сотни тысяч американских долларов обнаружили российские таможенники у гражданина, который прилетел в страну из Кувейта. Мужчина пытался пронести денежные средства через "зеленый" коридор без декларирования. Однако его остановили сотрудники-инспекторы ФТС. В настоящее время наличность изъята у пассажира. Под расписку нарушителю общественного спокойствия возвращено 10 тысяч долларов. Речь идет о разрешенной для перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза без письменного декларирования сумма. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 200.1. Речь идет о контрабанде наличных денежных средств в особо крупном размере. Подозреваемому может грозить наказание в виде ограничения свободы на срок до четыре лет.

Россиянин отправил в Европу, США и Японию 500 посылок с военной продукцией.

Фото и видео: Telegram / Песс-служба ФТС России/ТАСС