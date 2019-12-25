Световая проекция с кадром из фильма "Брат" появится в Петербурге

По словам Крамской, на сегодняшний день в городе можно увидеть много световых проекций, часть из них временные.

В Петербурге установят световую проекцию, которая будет посвящена 25-летию со дня выхода фильма "Брат", ближе к осени. Об этом рассказала врио заместителя главы комитета по градостроительству и архитектуре — главного художника города Елена Крамскова в беседе с "Петербургским дневником".

По словам Крамской, на сегодняшний день в городе можно увидеть много световых проекций, часть из них временные. Так, на фасаде Литературно-мемориального музея Ф. М. Достоевского в Кузнечном переулке проецируется изображение Достоевского. Крамскова подчеркнула, что во многом место размещения проекции зависит не только от контента или значимой даты, но и от технических возможностей. В частности, нельзя чтобы свет от проекции попадал в окна домов и беспокоил жителей.

Напомним, что Дворцовый мост украсили проекции портретов Петра Великого и Корнея Чуковского. В этом году в городе отмечали 350-летие со дня рождения первого российского императора. Корнею Чуковскому исполнилось 140 лет, а Константину Паустовскому — 130. Проекции можно было увидеть со стороны Адмиралтейской и Дворцовой набережных.

Ранее световые проекции Цоя появились 21 июня на Кондратьевском и Каменноостровском проспектах.

Фото: kino-teatr.ru

