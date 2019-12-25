Светлана Алексиевич уехала из Белоруссии в Германию

Её отъезд никак не связан с уголовными делами против членов оппозиционного совета.

Писательница, нобелевский лауреат и член Координационного совета оппозиции Белоруссии Светлана Алексиевич уехала покинула страну и уехала в Германию. Об этом пишет портал tut.by.

Отмечается, что отъезд Алексиевич никак не связан с уголовными делами против членов оппозиционного совета. Об этом рассказала помощница писательницы. Она же отметила, что у Светланы Алексиевич также запланированы дела в Швеции и на Сицилии.

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