В Словакии ко Дню Победы выпустили купюры номиналом ноль евро

На банкноте изображен чехословацкий танк LT-38 и памятник участникам Словацкого национального восстания.

Власти Словакии ко Дню Победы над фашизмом выпустили сувенирные купюры номиналом ноль евро. На банкноте изображен чехословацкий танк LT-38 и памятник участникам Словацкого национального восстания (СНВ) в городе Банска-Бистрица. В продажу новые деньги поступят 8 мая. Их тираж составляет 5 тысяч экземпляров. Об этом сообщают "Риа новости", ссылаясь на слова исполнительного директора компании Nunofi Владислава Клайбана.

По словам Клайбана, сувенирную продукцию сможет приобрести любой желающий в специальном банкомате, размещенном на территории музея СНВ в городе Банска-Бистрица. За одну банкноту покупателю придется заплатить 2 евро. Сообщается, что купюра предназначена лишь для коллекционеров и туристов, и ее нельзя будет использовать, чтобы что-то купить.

Ранее мы писали, что в Германии появились сувенирные купюры номиналом ноль евро.

Фото: Facebook / Peoples Foreign Currency Exchange, Corp.