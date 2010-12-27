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В Словакии ко Дню Победы выпустили купюры номиналом ноль евро
Сегодня, 9:28
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Alena_Zinovieva
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В Словакии ко Дню Победы выпустили купюры номиналом ноль евро

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На банкноте изображен чехословацкий танк LT-38 и памятник участникам Словацкого национального восстания.

Власти Словакии ко Дню Победы над фашизмом выпустили сувенирные купюры номиналом ноль евро. На банкноте изображен чехословацкий танк LT-38 и памятник участникам Словацкого национального восстания (СНВ) в городе Банска-Бистрица. В продажу новые деньги поступят 8 мая. Их тираж составляет 5 тысяч экземпляров. Об этом сообщают "Риа новости", ссылаясь на слова исполнительного директора компании Nunofi Владислава Клайбана.

По словам Клайбана, сувенирную продукцию сможет приобрести любой желающий в специальном банкомате, размещенном на территории музея СНВ в городе Банска-Бистрица. За одну банкноту покупателю придется заплатить 2 евро. Сообщается, что купюра предназначена лишь для коллекционеров и туристов, и ее нельзя будет использовать, чтобы что-то купить.

Ранее мы писали, что в Германии появились сувенирные купюры номиналом ноль евро.

Фото: Facebook / Peoples Foreign Currency Exchange, Corp.

Теги: 9 мая , день победы , новые деньги , ноль евро , словакия , словацкое национальное восстание , танк lt-38 , фашизм
Категории: Лента новостей Мировые новости

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