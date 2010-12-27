В Германии появились купюры номиналом ноль евро

Выпуск этой денежной единицы приурочили к 200-летию со дня рождения Карла Маркса.

В Германии, в родном городе Карла Маркса выпустили купюры номиналом ноль евро. Выход этой денежной единицы приурочили к 200-летию со дня рождения экономиста. Эти купюры, на которых изображен портрет Маркса, будут продаваться в магазинах в качестве сувениров. Об этом сообщается на официальном сайте организации, выпускающей банкноты, Tourist-Information Trier.

Издание отмечает, что первый тираж, пять тысяч купюр, напечатали в марте 2018 года. Он разошелся по всему миру — от Латинской Америки до Австралии — меньше чем за месяц . Одна купюра стоила три евро.

В туристической компании уже анонсировали выпуск нового тиража — 20 тысяч купюр. Сообщается, что они поступят в продажу 23 апреля. Их можно будет купить на сайте организации онлайн.

Напомним, что Карл Маркс (1818-1883) — немецкий философ, социолог и экономист. Он является автором знаменитого труда по политической экономии "Капитал. Критика политической экономии" и соавтором "Манифеста коммунистической партии", который был издан вместе с Фридрихом Энгельсом. Маркс стал основоположником идеологии, называемой марксизмом.

Ранее мы писали, что итальянец получил от деда в наследство почти три миллиарда лир.

Фото: Tourist-Information Trier