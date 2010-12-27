Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Президент России подписал договор о продаже "Дома Финляндии" в Петербурге
Сегодня, 8:27
0
lesjasap
872

Президент России подписал договор о продаже "Дома Финляндии" в Петербурге

0
 
 

Владимир Путин подписал сделку о продаже "Дома Финляндии" в Санкт-Петербурге.

Президент России подписал указ о продаже “Дома Даниельсона” в Северной столице. Сообщается, что правительство Санкт-Петербурга подписало соглашение о сделке с правительством Финляндии. Отметим, что здание, по которому решался вопрос находится на Большой Конюшенной улице и в народе называется “Дом Финляндии”.  
 
На официальном сайте правовой информации размещены сведения относительно данной продажи. В “Доме Финляндии” располагаются различные учреждения власти этого государства. Площадь помещений составляет 4,5 тысячи квадратных метров. Стоимость объекта оценивается в более 500 миллионов рублей. 
 
Отметим, что в 1890-1918 годах в этом памятнике архитектуры проживал Карл Маркс. Финские представители арендуют здание с 2006 года. Согласно договору долгосрочной аренды они могут находиться там до наступления 2056 года. 
Все новости района
Теги: владимир путин , дом даниэльсона , дом финляндии , капитал , карл маркс , президент россии , продажа
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5