Супруга депутата Рады Шуфрича привилась вакциной "Спутник V"

Украинские власти утверждали, что российского препарата на Украине не будет.

Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич рассказал, что его супруга сделала прививку вакциной "Спутник V". Об этом он заявил в эфире телеканала "1+1".

По словам Шуфрича, сначала его жена привилась "Спутником V", а после американским препаратом Johnson&Johnson. Она прошла полный курс вакцинации от коронавируса. Сам депутат недавно переболел коронавирусом. Он отказался от препарата Pfizer и сделал выбор в пользу китайской вакцины. Украинские власти утверждали, что российского препарата на Украине не будет.

Напомним, что на данный момент российский препарат проходит регистрацию во Всемирной организации здравоохранения. Процесс планируют завершить в ближайшее время.

Ранее мы сообщили, что в Раде обвинили Россию в "убийстве" украинской энергетики.

Видео: YouTube / ТСН