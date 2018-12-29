В вакансиях Superjob больше не будет графы "образование"

"Теперь отсутствие образования определенного типа больше не препятствие для поиска работы".

Сервис по поиску работы Superjob решил отказаться от графы "образование" в размещенных вакансиях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на рекрутинговую компанию.

Теперь отсутствие образования определенного типа больше не препятствие для поиска работы. Superjob

Работодатели все чаще смотрят на реальный опыт, навыки и кейсы, а не на корочку об образовании. Но графа об образовании будет оставлена при размещении резюме.

Как подчеркнули сотрудники рекрутинговой компании, необходимость высшего образования для инженеров, врачей очевидна. Однако, для огромного количества других профессий есть масса альтернативных способов обучения, которые позволят быстро начать успешную карьеру.

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