Высокая оплата труда у людей из сферы информационных технологий.

Специалисты SuperJob назвали сферу труда с зарплатой до 250 тысяч рублей. Высокая оплата труда у людей из сферы информационных технологий. Об этом пишет "Российская газета".

В Москве разработчикам на языке программирования C# платят до 250 тысяч рублей в месяц. В Петербурге программисты Java могут претендовать на 220 тысяч рублей. Жители Екатеринбурга, работающие программистами в банковской сфере, получают от 120 до 150 тысяч рублей. В Нижнем Новгороде ведущим программистам 1C предлагают от 90 до 110 тысяч рублей.

По словам экспертов, больше всего платят программистам в компаниях финансового сектора и специализирующихся на разработке программных обеспечений. Претендентам на должности с таким доходом нужно иметь профильный стаж более трех лет и опыт в реализации крупных проектов.

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