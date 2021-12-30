Судья рассказал о давлении на процесс по делу Саддама Хусейна

Эксперт оценил судебный процесс по делу экс-президента Ирака.

Судья рассказал о давлении с первого дня на процесс по делу покойного президента Ирака Саддама Хусейна. Информацией с журналистами "РИА Новостей" поделился первый судья по уголовному делу против экс-лидера страны.

Суд разрешили посещать иностранным адвокатам. Однако уже после первых заседаний началось вмешательство в ход судебного заседания, давление со стороны партий, будь то правящей на тот момент или других блоков и отдельных лиц. Ризгар Мухаммад Амин, судья

Напомним, что сегодня, 30 декабря исполняется 15 лет с момента казни Хусейна. Это произошло после вторжения американских войск на территорию Ирака. Силы Сша вошли в страну под предлогом поиска опасного оружия массового поражения. Бывший судья уточнил, что суд сформировали по постановлению Руководящего совета. В свою очередь эта инстанция появилась по приказу временной администрации государства. Частично расходы по режиму Пола Бремена покрыл Вашингтон. Задержанные по делу содержались под защитой американцев в Абу-Грейб и в Кэмп-Крупер.

Адвокат Муниб: Хусейн знал, что его казнь предрешена.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости