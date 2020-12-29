Судно "Академик Черский" покинуло место достройки "Северного потока -2"

Сообщается, что оно отправилось на восток.

Судно-трубоукладчик "Академик Черский" покинуло зону продолжения строительства газопровода "Северный поток -2". Об этом стало известно из данных портала отслеживания судов MarineTraffic.

В прошлую среду судно прибыло к незавершенному участку газопровода. Теперь оно отправилось в восточном направлении. Сообщается, что место назначения "Академика Черского" не указывается. До возвращения к газопроводу, судно находилось в водах Калининградской области, на рейде Куршской косы. По данным портала, "Академик Черский" может вновь вернуться в российский порт.

Южнее острова Борнхольм находится судно "Балтийский исследователь". Именно там сейчас идут работы по укладке "Северного потока -2". По данным датского морского управления, "Балтийский исследователь" назодится наряду с трубоукладочной баржей "Фортуна" и судном "Мурман". Они будут укладывать трубы российского газопровода исключительно в экономической зоне Дании с 15 января.

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