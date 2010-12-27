Судьбу застройки Аэродрома будут решать на новых общественных слушаниях

Во время предыдущей встречи горожан с застройщиками было вынесено отрицательное решение.

В Гатчине, 25 ноября, пройдет встреча граждан с застройщиками по вопросу застройки микрорайона "Аэродром". Распоряжение о проведении слушаний дал глава Гатчины и Гатчинского района Виталий Филоненков.

Жителям Аэродрома предложат обсудить, стоит ли изменить вид двух участков с малоэтажного на среднеэтажное строительство. Также на обсуждение внесется вопрос о предельных параметрах разрешенного строительства.

Напомним, что во время предыдущих слушаний состоявшихся 17 октября, комиссия по правилам землепользования и застройки подписала отрицательное заключение, так как жители района были против возведения многоэтажного жилкомплекса, так как высотные здания могут изменить панораму Гатчинского дворца.

Ранее мы сообщали, что в Гатчинском районе 2-летний мальчик отравился средством от насекомых.

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