Суд в Петербурге прекратил производство по делу о нападении полковника ФСИН на медсестру

Пострадавшая снова подала заявление в МВД.

Петербургский суд прекратил производство по делу о нападении полковника ФСИН на медсестру. Тем не менее, точку в деле ставить рано: пострадавшая женщина снова подала заявление в МВД с целью привлечения обидчика к уголовной ответственности. Подробности дела приводит издание Spb.aif.ru.

Происшествие случилось осенью 2022 года в медико-санитарной части МВД. Там в очередной раз проходил лечение 62-летний полковник ФСИН в отставке. По информации персонала учреждения, пациент вёл себя неадекватно, матерился и оскорблял работников части. Такое поведение со стороны мужчины наблюдалось далеко не впервые, однако до этого обходилось без рукоприкладства. На этот раз военный пошёл дальше и поднял руку на медсестру, выполнявшую процедуры. Мужчина ударил пострадавшую коленом в нос, она упала и потеряла сознание. После этого девушке пришлось провести в больнице около недели. Ещё месяц она проходила реабилитацию с диагнозом "сотрясение головного мозга".

В медчасть были вызваны правоохранители, но дело на месте так и не завели. Девушка самостоятельно пришла в участок и написала заявление, но даже после этого, по её словам, постановлений о возбуждении или отказе от возбуждения уголовного дела не вынесли.

Медсестра даже обратилась за помощью к одному из парламентариев петербургского ЗакСа, и предположила, что полиция бездействует из-за социального статуса напавшего на неё человека. Одновременно экс-полковник и сам обратился в полицию, указав, что персонал медчасти некорректно ведёт себя по отношению к пациентам. В итоге в его отношении составили лишь административный протокол по статье "Побои".

Через полгода, 5 апреля, заседание по делу состоялось в мировом суде, но которое подозреваемый не пришёл, сославшись на состояние здоровья. Тогда судья вынес решение о прекращении административного производства, а истцу разъяснили право на дальнейшее обращение к правоохранителям с целью привлечения подозреваемого к уголовной ответственности.

По словам адвоката пострадавшей медсестры Сергея Ионова, защита изначально не соглашалась с квалификацией действий мужчины по административной статье.

Судья сама в зале суда сказала, что направлено определение будет на то, что усматриваются признаки уголовного преступления. Здесь важно понимать, что за одно и то же правонарушение человека дважды привлечь нельзя. А квалификация явно занижена. Здесь либо статья 116 УК РФ (побои), либо вообще статья 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности). Поэтому судья не стала, так сказать, грех на душу брать и решила инициировать объективную проверку. Сергей Ионов, адвокат

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Фото: Piter.TV