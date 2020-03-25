Суд в Нью-Йорке признал токены Gram ценными бумагами

Токены запретили передавать покупателям.

Суд Южного округа Нью-Йорка признал токены Gram ценными бумагами. Их запретили передавать покупателям, которые приобрели права на токены на IPO в начале 2018 года. Таким образом суд встал на сторону комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Сторона защиты собирается подавать апелляцию на постановление суда, вынесенное 24 марта. Адвокаты не считают, что план Telegram по распространению Gram – "это предложение ценных бумаг". Они объяснили, что компания привлекла 1,7 млрд долларов благодаря своей технической компетентности. Суд признал, что Telegram понесет критический урон, если блокчейн TON не будет запущен. Адвокаты считают, что запрет ограничит запуск новых продуктов и привлечение капитала. Для Telegram доходы напрямую связаны с доходами первоначальных покупателей. Они в свою очередь либо поднимутся, либо упадут из-за ситуации с платформой TON.

Абрамович, Абызов и Гуцериев инвестировали в проект Дурова.

Видео: YouTube/App Demo Videos, PixelGRID, ISHAN MONITOR