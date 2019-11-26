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Абрамович, Абызов и Гуцериев инвестировали в проект Дурова

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Речь идёт о блокчейн-платформе Telegram Open Network

Абрамович, Абызов и Гуцериев инвестировали в проект Павла Дурова. Они вкладывались в блокчейн-платформу Telegram Open Network (TON). Это следует из материалов американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Экс-министр России Михаил Абызов вложил в проект Дурова 20 миллионов долларов, проведя операцию через фонд Batios Holdings Limited. Абрамович вложил 10 миллионов долларов через фонд Norma Investments Limited, а Гуцериев — 15 миллионов через Larnabel Ventures.

Однако в 2019 году суд запретил выпускать на рынок криптовалюту Gram от компаний Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc. Дуров предложил инвесторам вернуть деньги, но те согласились подождать.

Ранее Дуров предупреждал об опасности WhatsApp.

Видео: YouTube / TechCrunch

Теги: блокчейн, дуров, криптовалюта
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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