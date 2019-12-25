Суд в Киеве заменил пожизненное наказание российскому военному на 15 лет

Адвокат смог объяснить, что в отношении военного из РФ есть смягчающие обстоятельства.

Киевский апелляционный суд (КАС) в пятницу 29 июля изменил приговор российскому военнослужащему Вадиму Шишимарину. Мужчине решили смягчить наказание в виде пожизненного заключения на 15 лет лишения свободы. Таким образом правки внесены в вердикт Соломенского районного суда от 23 мая 2022 года.

В отношении Шишимарина Вадима Евгеньевича изменить. Смягчить назначенное Шишимарину В. Е. <...> наказание до 15 лет лишения свободы. пресс-служба суда

Напомним, что гражданина России обвинили в убийстве мирного жителя Сумской области. Вадим Шишимарин стал первым приговоренным российским военнослужащим с начала специальной операции на Украине. На заседании КАС адвокат осужденного Виктор Овсянников назвал пожизненный приговор слишком жесткой мерой. Юрист добавил, что данное наказание не должно применяться, так как его подзащитный самостоятельно сдался в плен и дал признательные показания. Эти факторы считаются смягчающими обстоятельствами. Сторона защиты добавила, что судебная инстанция неверно трактовала действия военного из РФ. В частности, он не вел прицельный огонь, как ранее указало обвинение.

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Фото: Telegram / Офіс Генерального прокурора