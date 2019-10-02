Суд в Гааге требует спутниковых фото пуска ракеты из "Бука". Запрос сделал судья Хэндрик Стэйнхаус.
Суд попросил обвинение подтвердить или опровергнуть информацию о наличии у США снимков. Обвинительная сторона заявляет, что на них запечатлён запуск ракет из установки, которая сбила MH17 в 2014 году в Донбассе.
По их версии, снимки сделаны спецслужбами Нидерландов. США не против их предоставить.
Следующее заседание по делу малайзийского боинга состоится 8 июня.
Ранее мы писали, что в РФ надеются на непредвзятое рассмотрение дела MH17.
Видео: YouTube / ITV News
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