По версии обвинения, снимки сделаны спецслужбами Нидерландов.

Суд в Гааге требует спутниковых фото пуска ракеты из "Бука". Запрос сделал судья Хэндрик Стэйнхаус.

Суд попросил обвинение подтвердить или опровергнуть информацию о наличии у США снимков. Обвинительная сторона заявляет, что на них запечатлён запуск ракет из установки, которая сбила MH17 в 2014 году в Донбассе.

По их версии, снимки сделаны спецслужбами Нидерландов. США не против их предоставить.

Следующее заседание по делу малайзийского боинга состоится 8 июня.

Ранее мы писали, что в РФ надеются на непредвзятое рассмотрение дела MH17.

Видео: YouTube / ITV News