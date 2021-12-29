Суд продлил арест студенту, устроившему стрельбу в пермском вузе

Мера пресечения подозреваемому продлена до 22 мая 2022 года.

Дзержинский районный суд Перми продлил арест студенту местного государственного национального исследовательского университета Тимуру Бекмансурову. Ранее молодой человек устроил массовую стрельбу в вузе. Жертвами трагедии стали несколько человек, несколько десятков - пострадали. Слушания по продлении меры пресечения проводились при участии фигуранта расследования. Юноша прибыл туда на костылях после проведенной операции. Он не возражал против продления для себя срока заключения под стражей. Адвокат стрелка уточнила, что сторона защиты оставляет решение по рассмотрению ходатайства следствия на усмотрение судебной инстанции.

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Судья заявила о том, что для продления меры пресечения есть причина, которая связана с необходимостью проведения новых экспертиз. Они определят материальный ущерб, нанесенный имуществу вуза и граждан, а также следствие подразумевает опрос большого количества свидетелей.

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Фото и видео: Telegram / Mash