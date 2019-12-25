Суд по делу задержанной в Белоруссии Сапеги пройдет 28 марта в Гродно

Девушка обвиняется по семи уголовным статьям.

Суд по уголовному делу задержанной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги пройдет 28 марта в городе Гродненском областном суде. Дата заседания еще не подтверждена, так и сам процесс в инстанции. Известно, что фигурантку обвиняют по семи статьям республики. Такой информацией с журналистами поделился отчим девушки Сергей Дудич.

Судебный процесс по делу начнется 28 марта. Сергей Дудич, отчим Софьи Сапеги

Напомним, что уголовное дело в отношении россиянки поступило в Гродненский областной суд в середине января 2022 года. Следствие инкриминирует Сапеге разжигание социальной вражды и розни, нелегальные действия в отношении информации о личной жизни и персональных данных, организацию насилия и угрозы его использования в адрес сотрудника правопорядка. Девушку также подозревают в организации вмешательства в деятельность сотрудника МВД, организации насилия и угрозы его применения в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, угрозах в отношении судьи и воспрепятствованию законной профессиональной деятельности представителя СМИ.

Обвиняемая в Белоруссии Сапега написала прошение о помиловании.

Фото: Telegram / Желтые сливы