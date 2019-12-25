Женщина будет находиться два месяца под стражей.

Вахитовский районный суд отправил в СИЗО жительницу Казани, избившую малолетнюю дочь. Об этом рассказали представители инстанции. Подозреваемая будет под стражей два месяца. Женщину считают причастной к насильственным действиям в отношении полугодовалого ребенка. Своими действиями она хотела разозлить супруга. По мнению стороны обвинения, арест необходим, так как оставшись на свободе мать может продолжить свою противоправную деятельность и скрывать от следственных органов.

Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении подозреваемой Епанешниковой Алены Геннадьевны меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. постановление судьи

В зале суда фигурантка расследования раскаялась в содеянном. Она заявила, что готова нести ответственность, но просила не сажать ее под стражу. В отношении жительницы Татарстана ведутся уголовные дела по пункту "г" части 2 статьи 117 УК РФ и статьи 156 УК РФ.

Фото: YouTube / Следственный комитет России