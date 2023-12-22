Мастурбировавшего при ребёнке таксиста из Ленобласти отправили под арест на два месяца

Суд в Ленобласти решил отправить под арест таксиста, подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Об этом сообщила региональная прокуратура.
Прокурор поддержал просьбу следствия о содержании мужчины под стражей в СИЗО. Надзорный орган признал законным возбуждение уголовного дела. Суд, согласно позиции прокуратуры, решил заключить подозреваемого под стражу на два месяца.
Напомним, что жалобу на таксиста в полицию подала его пассажирка. По её словам, водитель во время поездки с её пятилетним сыном вёл разговоры на интимные темы и мастурбировал.
Также в Ленобласти 26-летнего мужчину подозревают в изнасиловании 17-летней бывшей девушки в туалете.
Видео: Telegram / Прокуратура Ленинградской области
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