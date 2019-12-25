Суд встал на сторону "ВКонтакте" в его конфликте с политиком Грудининым

Инстанция отказалась признавать факт нарушения права на охрану частной жизни политика.

Смольнинский районный суд Петербурга поставил точку в конфликте политика Павла Грудинина и соцсети "ВКонтакте", инстанция встала на сторону последней. Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, "суд истцам отказал".

С иском к "ВКонтакте" выступали сам Грудинин, его несовершеннолетние дочери и юрист Ксения Кутюхина. Истцы просили суд признать, что соцсеть вмешалась в личную жизнь политика и опубликовала некоторую нежелательную информацию. Грудинины и Кутюхина выступили за признание нарушенного права на охрану частной жизни и настояли на удаление информации. Также истцы просили взыскать с ответчика моральный вред по рублю в пользу каждого.

Ранее мы писали, что суд Петербурга встал на сторону режиссера в конфликте с рекламным агентством.

Фото: Павел Грудинин / "ВКонтакте"