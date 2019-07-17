Суд Петербурга встал на сторону режиссера в конфликте с рекламным агентством

Агентство хотело получить 4 миллиона рублей.

В четверг, 25 июня, стало известно, что суд не удовлетворил иск рекламного агентства "Реклама-центр". Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Так, агентство требовало взыскать с режиссера Владимира Бортко, который баллотировался в губернаторы Петербурга от КПРФ, 4 миллиона рублей долга за оказание услуг по размещению агитации. Компания занималась предвыборной агитацией с помощью наружной рекламы, но заказчик не рассчитался за услуги полностью.

Ранее мы писали, что петербургский Горизбирком попросил полицию проверить подавших в суд на Бортко рекламщиков.

Фото: Кино-Театр.ру