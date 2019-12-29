Петербургский Горизбирком попросил полицию проверить подавших в суд на Бортко рекламщиков

Сама компания могла нарушить правила оказания агитационных услуг.

Петербургская избирательная комиссия попросила полицию проверить ООО "Реклама-Центр", пытающееся через суд взыскать с режиссера Владимира Бортко более 4 миллионов рублей. Об этом 27 февраля сообщила "Фонтанка".

Как уже стало известно 10 февраля, компания намерена взыскать с Бортко задолженность за размещенные в городе агитматериалы, пока режиссер баллотировался на пост губернатора. Рекламщики заявили, что Бортко из трех летних месяцев не оплатил август. Сейчас сама компания может попасть под административное дело: согласно законодательству, оказание агитационных услуг может оказываться лишь после полной оплаты. Если проверка рекламного агентства, запрошенная Горизбиркомом, подтвердит нарушение, компания будет вынуждена заплатить до 100 тысяч рублей.

Предварительное заседание по делу пройдет 11 марта.

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Фото: Кино-Театр.ру