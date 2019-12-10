Рекламщики пожаловались в суд на задолжавшего 4 млн рублей режиссера Бортко

Режиссер не оплатил размещение рекламы о его выдвижении на пост губернатора города.

Октябрьский районный суд Петербурга принял на рассмотрение иск ООО "Реклама-Центр" к Владимиру Бортко, от режиссера требуют погашения задолженности по договору. Об этом 10 февраля сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Как выяснилось, в июне прошлого года между рекламщиками и Бортко, баллотирующимся на пост губернатора Петербурга, был заключен договоры. Агентство размещало агитационные материалы на сотне рекламных поверхностей в период с июня по август 2019 года, однако Бортко не заплатил за август. Рекламщики не нашли повод разорвать договор и продолжали считать его действующим, выполнив заказанные услуги в полном объеме. К настоящему моменту долг остановился на отметке более чем в 4 миллиона рублей. Досудебная претензия была проигнорирована режиссером, теперь "Реклама-Центр" намерена действовать через суд.

Предварительное заседание по делу назначено на 11 марта.

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Фото: КиноТеатр.ру