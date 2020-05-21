Суд отказал следствию в аресте таксиста и водителя автобуса, ставших участниками смертельного ДТП на Суворовском

В результате аварии 18 мая на тротуаре погибла женщина, мама троих детей.

Смольнинский районный суд Петербурга отказал следствию в аресте Владимира Никифорова, водителя автобуса, и в аресте Эльнура Байрамова, водителя такси, из-за которых 18 мая в ДТП на Суворовском проспекте погибла женщина. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, мужчину подозревали в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Следствие указало, что 18 мая Байрамов, управляя своим такси "Киа Рио", ехал по средней полосе Суворовского проспекта и в районе дома №4 по 9-й Советской улице столкнулся с попутным автобусом, которым управлял Никифоров. В результате удара "Киа" выехала на встречную полосу, где столкнулась со "Шкодой", а затем на огромной скорости вылетела на тротуар слева и врезалась в стойку дорожного знака. Удар повалил стойку на проходящую по тротуару женщину, пешеход скончалась на месте от полученных травм.

Согласно ходатайству следствия, в действиях водителя Никифорова нашли нарушения нескольких требований ПДД, однако сам мужчина отказался признавать вину и пояснил, что все делал по инструкции.

Власти Петербурга помогут семье женщины, погибшей в ДТП в центре города.

Видео: Дорожный инспектор / "ВКонтакте"