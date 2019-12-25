Суд оставил в СИЗО обвиняемого в доступе к гостайне блогера Пыжа

Ему был продлен арест до 5 августа текущего года.

Московский городской суд признал законным решение продлить срок ареста блогеру Андрею Пыжу, который обвиняется в получении сведений, составляющих государственную тайну. Об этом информирует агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Мосгорсуд признал законным решение продлить арест Пыжу до 5 августа 2021 года. из сообщения пресс-службы суда

Напомним, Youtube-блогер, который имеет гражданства РФ и Украины, снимал репортажи с заброшенных объектов во многих странах мира. Уголовное преследование связано с перевозкой на территорию Украины засекреченных данных о станциях московского метро и подземных транспортных сооружениях. Ему вменили статью о незаконном получении сведений, составляющих гостайну. Максимальная санкция по этой статье составляет восемь лет. Свою вину Пыж не признает.

Ранее мы сообщали, что москвичка Валерия Башкирова, которая сбила на пешеходном переходе трех детей, двое из которых скончались, признала свою вину.

Фото: скриншот Youtube / urbanturizm