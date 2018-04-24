Шотландца оштрафовали на 800 фунтов за то, что он научил свою собаку зигавать

В сети есть видео, на котором собака поднимает право лапу вверх на нацистское приветствие хозяина.

Суд оштрафовал жителя Шотландии на 800 фунтов стерлингов (около $1100) за то, что он обучил свою собаку нацистскому приветствию. Об этом сообщает газета The Telegraph.

По данным издания, 30-летний Марк Мичан, проживающий в шотландском городе Котбридж, показывал своему мопсу по кличке Будда видео с Адольфом Гитлером и научил его поднимать правую лапу вверх в ответ на нацистское приветствие.

В апреле 2016 года Мичан снял зигующего Будду на видео и под псевдонимом "Граф Дракула" выложил ролик на Youtube. В итоге эту запись посмотрели более 3 млн человек. Кто-то из пользователей пожаловался на Мичана в полицию. Его арестовали и обвинили в преступлении на почве нетерпимости. Обвиняемый не признал свою вину и заявил, что снял видео для того, чтобы позлить свою подругу. Однако судья Шериф Дерек О"Каролл посчитал, что опубликованная запись носит "антисемитский и расистский характер" и оштрафовал Мичана на 800 фунтов стерлингов.

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Видео: Youtube / Qırım Haber Ajansı