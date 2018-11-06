ФСБ рассекретила показания камердинера Адольфа Гитлера о его смерти

Считается, что он был одним из главных свидетелей кончины фюрера.

Федеральная служба безопасности России в преддверии 9-го мая опубликовала показания старшего камердинера Адольфа Гитлера штурмбаннфюрера СС Гейнца Линге относительно обстоятельств смерти своего начальника.

В 1945-м году Линге был доставлен в Москву, где дал показания о последних событиях перед капитуляцией Германии. Тогда камердинер говорил, что перед своей кончиной 30-го апреля Гитлер зашел "на прощание" к Геббельсу. Вскоре после этого, по словам Линге, фюрер закрылся в своем кабинете, откуда через некоторое время и прозвучал выстрел.

Позже показания изменялись. Камердинер признал, что не слышал звука выстрела, но лишь почувствовал запах пороховых газов. Тогда же, со слов Линге, стало доподлинно известно, что погибший 30-го апреля Гитлер не является двойником фюрера, поскольку у того оных не было.

Добавим к этому, что по официальной советской версии, Гитлер вместе с Евой Браун не использовал пистолет, чтобы расстаться с жизнью. Вместо этого он на пару с женой отравился цианистым калием.

Ранее мы рассказывали, что торжественное открытие всероссийской патриотической акции "Вахта памяти" в Ленинградской области состоялось на мемориальном комплексе "Синявинские высоты" в Кировском районе.

Фото: Сайт ФСБ