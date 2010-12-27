Учительница из Новосибирска обучает детей истории с помощью Instagram

Елена Вервейн выкладывает в популярную соцсеть задания и ставит пятерки за правильное их выполнение.

Учитель одной из гимназии Новосибирска решила необычным способом пробудить любовь детей к истории. Елена Вервейн выкладывает задания прямо в социальную сеть Instagram и ставит пятерки за правильное их выполнение. Об этом сообщают "Риа новости".

По словам Елены Вервейн, социальные сети помогают ученикам быстрее запомнить термины, даты и безошибочно определить памятники культуры и архитектуры по фотографиям. Столь необычная идея обучения пришла в голову учительницы около месяца назад. Отправной точкой стали слова одного из учеников. Он воскликнул, что не представляет, как можно отличить Екатерининский дворец от Зимнего по плохим фотографиям в пособиях

При изучении тем, особенно связанных с культурой, мы обращаем внимание на мельчайшие подробности. Они учат, пишут контрольные или сдают зачет в устной форме. В Instagram выставила в качестве повторения и возможности доучить, получить "бонусную" оценку. Елена Вервейн

При этом учительница утверждает, что все выложенные в Instagram задания необязательны для выполнения. Они являются дополнением к обязательной программе.

У современных детей клиповое мышление, они не сидят и не читают книг… Они увидели картинку, иллюстрацию и… может быть, запомнили. В потоке огромного количества информации надо найти главное, я в этом стараюсь им помочь. Думаю, что запоминают. Елена Вервейн

Ранее мы писали, что студентов-бюджетников могут обязать работать по специальности после окончания вуза.

Фото: ВКонтакте / Елена Вервейн