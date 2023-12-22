Суд Петербурга вынес приговор обвиняемому в убийстве порноактрисы Гришман

Согласно материалам дела, Чернышов ударил свою жену ножом более 22 раз в различные части тела. Причиной убийства стал личный конфликт из-за ревности.

Фрунзенский районный суд Петербурга вынес приговор gо делу об убийстве порноактрисы и онлайн-модели Анастасии Гришман. Виновным признали её мужа Дмитрия Хамловского (Чернышова). Подсудимый признал свою вину, его приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Согласно материалам дела, Чернышов ударил свою жену ножом более 22 раз в различные части тела. Причиной убийства стал личный конфликт из-за ревности. Точная дата преступления неизвестна, однако в деле указан период с 31 июля по 10 августа 2022 года.

По данным издания "Деловой Петербург", во время судебных слушаний стало известно, что после смерти жены Чернышов использовал её телефон и отвечал на сообщения от её имени, но не сообщил полиции о произошедшем. Один из друзей модели обратился в полицию, когда она пропала связь с 2 августа. Полицейские обнаружили тело Гришман в ванной комнате квартиры на Южном шоссе, её супруг был задержан.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржец ударил ножом пассажира трамвая, заступившегося за девушку.

Фото: Piter.TV