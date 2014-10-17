В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве порноактрисы Гришман

В среду, 10 августа, полицейские задержали 24-летнего уроженца Омска, его подозревают в убийстве 26-летней порноактрисы Анастасии Гришман в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета.
В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение. Следствие будет ходатайствовать об аресте. По предварительной информации, подозреваемый уверяет, что гибель подруги произошла случайно в ходе ссоры, а потом он просто испугался и убежал. Ранее мужчину привлекали к уголовной ответственности за кражи и уклонение от воинской службы.
Тело убитой Гришман с множеством ножевых ранений обнаружили сегодня на Южном шоссе. Судя по всему, убийство произошло около недели назад.
Фото: ВКонтакте / Анастасия Гришман
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