Суд Петербурга оставил Кулибабу под арестом по делу об убийстве 28-летней давности

Адвокат высказался о тайном свидетеле — "можно взять любого дебила на улице, надеть ему ведро на голову, и он скажет, что тот-то человек сказал ему, что его друг знает, что Кулибаба убил".

Городской суд Петербурга 1 февраля оставил под стражей Владимира Кулибабу по делу об убийстве 28-летней давности. Об этом сообщили во вторник в объединенной пресс-службе судов города.

Как рассказали в пресс-службе, адвокат приобщил к делу благодарности и дипломы Кулибабы, чтобы доказать его "высокую безупречную нравственность". Кроме этого, он заявил ходатайство о повторном исследовании материалов дела, мотивировав тем, что "да и прокурор вряд ли знаком с материалами". На вопрос суда откуда такие выводы: "45 лет опыта", - пояснил адвокат.

По словам Кулибабы, все это "высшая несправедливость" и "я помру". Сегодня на заседании он заявил, что никуда не скроется и "не надо делать из меня монстра и легенду криминального мира". Адвокат поддержал обвиняемого и добавил: "Я не могу понять, почему этого хорошего простого парня (Кулибабу) все время вписывают в какую-то организованную преступность? В справках ОРМ написано столько, что Шахерезада бы позавидовала. По таким справкам сядет любой человек".

Адвокат также высказался о тайном свидетеле — "можно взять любого дебила на улице, надеть ему ведро на голову, и он скажет, что тот-то человек сказал ему, что его друг знает, что Кулибаба убил".

Защита просила избрать меру пресечения Кулибабе домашний арест под залог в 1 000 000 рублей и запрет определенных действий. Суд отказал.

Напомним, 16 августа 1993 года Кулибаба, бывший председатель Федерации вольной борьбы Петербурга, и трое его сообщников – Аристов, Карпинский и Мотыль – совершили преступление. Кулибаба предоставил два автомата АК-74-У Аристову и Карпинскому. Первый выстрелил не менее 10 раз в С., а второй не менее 16 раз в У. Мотыль должен был скрыть оружие и преступников.

Ранее мы сообщали, что по подозрению в убийстве 28-летней давности в Петербурге задержали еще троих. Один из задержанных - экс-глава Федерации вольной борьбы Петербурга Владимир Кулибаба.

Фото: Piter.tv