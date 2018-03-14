Студия Teyon анонсировала игру про Робокопа – Rogue City

Игру создавали разработчики Terminator: Resistance.

В рамках онлайн-презентации Nacon Connect студия Teyon представила новую игру Robocop: Rogue City. Главной локацией станут улицы старого Детройта. Игрок, совместно с роботом-полицейским Алекса Мерфи, будет наводить порядок в криминальном районе.

Релиз игры запланирован на 2023 год. "Робокоп" выйдет на консолях PlayStation и Xbox. Разработчики не раскрыли жанр игры. Предположительно, это будет шутер.

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Видео: IGN