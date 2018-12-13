Будущую станцию готовят к проходке эскалаторного тоннеля.

В пятницу, 17 мая, стало известно о том, что Строительство станции метро "Путиловская" завершится в 2022 году. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

В "Метрострое" заявили, что этот участок готовят к проходке эскалаторного тоннеля. Для начала на будущей станции метро произведут бурение для последующей заморозки грунта.

На Красносельско-Калининской линии сегодня ведется щитовая проходка левого перегонного тоннеля. На сегодняшний день пройдено более полукилометра. Так как весь участок линии запроектирован как глубокого заложения, в рамках строительства предусмотрено шесть стволов, пять из которых уже пройдено. Там ведутся горнопроходческие работы по сооружению вентсбоек, подходных тоннелей, оборудуются горные комплексы сказано в сообщении

В данный момент строители решают вопрос с огромными валунами, которые обнаружены на 30-метровой глубине. Рабочие отметили, что большие камни не перемалываются режущим органом щита, а выдаются из забоя вручную.

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