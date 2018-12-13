Полицейский получил от предпринимателя взятку в 10 миллионов рублей

Подозреваемого взяли под стражу в Пулково.

В аэропорту Пулково сотрудник полиции был задержан при получении взять в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как стало известно, в ночь на 17 мая на территории петербургского аэропорта оперуполномоченный МВД получил взятку в виде муляжа на сумму 9 млн рублей, а также 15, 5 тысяч долларов. Преступника задержали сразу после получения фальшивых денег. Уточняется, что подозреваемый потребовал деньги были местного предпринимателя, пообещав тому прекратить расследование в отношении него. В качестве посредника он привлек своего знакомого 1977 года рождения.

В настоящее время по месту службы подозреваемого проводятся обыски, сообщили в СК. Следователя проводят все необходимые меры по расследованию.

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Фото: Piter.TV