Shuffle Play смогут воспользоваться зрители, смотрящие Netflix по телевизору.

Стриминговый сервис Netflix тестирует кнопку случайного просмотра. Об этом сообщили журналисты из Deadline. Панель Shuffle Play позволит пользователям начать смотреть фильм или сериал, который ему будет предложен системой. Данная функция не будет доступна для всех подписчиков. Она разработана для тех, кто смотрит продукты платформы Netflix по телевизору.

Зрителям не придется заходить в свой профиль, чтобы вибирать фильм или сериал для просмотра. Сервис самостоятельно предложит потребителю один из доступных вариантов. При этом система будет основываться на вкусах и предпочтениях зрителя.

Напомним, что в феврале 2020 года сервис отключил функцию автоматического проигрывания трейлеров и роликов, пока пользователь выбирает продукт для просмотра.

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Видео: Youtube/WTAJ TV